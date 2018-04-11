Крушение Ми-8 в Хабаровске: спасатели завершили поисковые работы

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Хабаровск, 11 апреля. На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске завершены поисковые работы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в настоящее время следователи осматривают место происшествия. Воздушное судно упало в городе, но вдали от построек. Обломки Ми-8 разбросало на расстоянии одного километра, в настоящее время спасатели тушат пожар.

Ранее «Deita.ru» сообщала, что вертолет авиакомпании «Восток» совершил жесткую посадку в Хабаровске, погибли шесть человек.

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