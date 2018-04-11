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Украина
«Нафтогаз» оценил потери от прекращения транзита российского газа
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    «Нафтогаз» оценил потери от прекращения транзита российского газа

    6:31  11 Апреля 2018
    148

    «Нафтогаз» оценил потери от прекращения транзита российского газа

    Киев, 11 апреля. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что потери экономики его страны в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию составят $3,5 млрд.

    «Где-то 2-3% от ВВП, это будет очень болезненно», — отметил глава украинской компании.

    Также Коболев назвал «ложным утверждением» заявление о том, что украинская газотранспортная сеть устарела, добавив, что Украине требуются инвестиции для модернизации компрессорных станций.

    «Но чтобы это делать, мы должны быть уверены в том, что «Газпром» планирует использовать нашу систему в будущем», — подчеркнул Коболев.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину, однако «украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

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    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #нафтогаз #транзит газа
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