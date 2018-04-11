Ковальчук рассказал, кому продал BMW, полученный в награду за Олимпиаду-2018

В закладки

Санкт-Петербург, 11 апреля. Российский хоккеист Илья Ковальчук рассказал, кому продал автомобиль BMW X5, который был подарен ему за золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

По словам форварда, «олимпийский» автомобиль приобрел нападающий команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, заплатив за него 7,1 миллиона рублей.

При этом, отмечается, что все средства с продажи Ковальчук пообещал направить на благотворительность.

Ранее Газета.ру сообщала, что Ковальчук продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». До открытия рынка свободных агентов в НХЛ (1 июля) нападающий не сможет подписать контракт с клубом.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.