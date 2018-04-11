Источник ФАН подтвердил гибель 6 человек во время крушения Ми-8 в Хабаровске
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Хабаровск, 11 апреля. Все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8, погибли. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
В настоящее время рассматриваются три версии крушения: погодные условия, отказ техники, либо ошибка пилота. Известно, что вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании «Восток».
После крушения вертолет загорелся, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.
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