Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
Хабаровск, 11 апреля. Очевидцы опубликовали видеозапись с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске.
По словам автора ролика, причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильного тумана.
«Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается», — комментирует происходящее свидетель катастрофы.
По данным источника в оперативном штабе на месте крушения, на борту воздушного судна находились шесть человек, все они погибли.
Напомним, что вертолет Ми-8. принадлежащий авиакомпании «Восток» потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля в 11.30 по местному времени (4.30 по московскому времени). Известно, что воздушное судно упало в черте города на Антенной улице.
В настоящее время на месте крушения проводятся поисковые работы, работают следователи.