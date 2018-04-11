Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

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Хабаровск, 11 апреля. Очевидцы опубликовали видеозапись с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске.

По словам автора ролика, причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильного тумана.

«Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается», — комментирует происходящее свидетель катастрофы.

По данным источника в оперативном штабе на месте крушения, на борту воздушного судна находились шесть человек, все они погибли.

Напомним, что вертолет Ми-8. принадлежащий авиакомпании «Восток» потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля в 11.30 по местному времени (4.30 по московскому времени). Известно, что воздушное судно упало в черте города на Антенной улице.

В настоящее время на месте крушения проводятся поисковые работы, работают следователи.

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