В результате жесткой посадки Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек

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Хабаровск, 11 апреля. В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек.

Как сообщил РИА Новости источник, на борту во время жесткой посадки находились шесть человек, они погибли. Вертолет принадлежит авиакомпании «Восток», ее представители выехали на место происшествия.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что вертолет Ми-6 совершил жесткую посадку на одной из улиц Хабаровска. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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