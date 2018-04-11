Вертолет Ми-8 жестко сел в Хабаровске, есть пострадавшие
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Хабаровск, 11 апреля. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровске.
По информации регионального управления МЧС, вертолет принадлежит авиакомпании «Восток». Посадка вертолета произошла прямо в городе.
«В районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации МЧС, на борту находились шесть человек, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники экстренных служб.
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