Сирия: в небе над САР практически прекратились воздушные перевозки

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Дамаск, 11 апреля. Данные портала Flightradar24 свидетельствуют о том, что в небе над Сирией практически прекратились воздушные перевозки.

На момент написания этого материала в воздушном пространстве Сирии не зафиксировано ни одного пассажирского самолета.

Напомним, что ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) направило всем авиакомпаниям рекомендацию усилить контроль за полетами в восточной части Средиземного моря в течение следующих 72 часов в связи с возможностью нанесения ударов крылатыми ракетами США по территории Сирии.

Росавиация также предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии.

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