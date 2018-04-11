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Депутатам Госдумы показали фильм Хабенского «Собибор»
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    Депутатам Госдумы показали фильм Хабенского «Собибор»

    5:12  11 Апреля 2018
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    Депутатам Госдумы показали фильм Хабенского «Собибор»

    Москва, 11 апреля. Депутатам Государственной думы показали фильм «Собибор», который снял Константин Хабенский.

    Предпремьерный показ фильма прошел в рамках парламентского киноклуба. Перед началом просмотра выступила первый заместитель главы думского комитета по культуре Елена Драпеко. Она поблагодарила Хабенского за предоставленную возможность.

    Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что необходимо сделать все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась в мире.

    «Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось», — отметил Володин, передает ТАСС.

    Картина рассказывает о восстании в концлагере «Собибор», которое произошло осенью 1943 года под руководством лейтенанта советской армии Александра Печерского. В российский прокат картина выйдет 3 мая, сообщала «Газета.ру».
     

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    Автор: Настасья Шеркунова
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    #госдума #вячеслав володин #константин хабенский #фильм #собибор
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