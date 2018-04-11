Lada вошла в топ-50 самых популярных автомобилей в мире

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Москва, 11 апреля. Российский автомобильный бренд Lada занял 44-е место в рейтинге 50-ти самых популярных автомобилей в мире.

Рейтинг был составлен на основе анализа продаж автомобилей в феврале 2018 года.

Сообщается, что только за февраль текущего года автолюбители приобрели 29 175 машин Lada, что на 36,1% больше, чем в 2017 году.

На одну строчку выше от российского бренда находится британская компания Land Rover, реализовавшая за последний зимний месяц 29,2 тысячи машин. А сразу следом за Lada идет китайская BAIC, продажи которой составили более 28 тысяч машин, сообщает Ура.ру.

Возглавила рейтинг Toyota – более 640 тысяч проданных машин.

Ранее Газета.ру сообщала, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 31,3%. Первое место по продажам традиционно занимает марка Lada с результатом 21 005 автомобилей.

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