Выпущенному из изолятора капитану «Норда» надели электронный браслет

В закладки

Херсон, 11 апреля. Полицейские надели на капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко электронный браслет.

По словам представителя компании-владельца судна Анны Шевелевой, сразу же после выхода из изолятора Горбенко поехал в отделение полиции, где на него надели электронный браслет, передает РИА Новости.

Накануне капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко отпустили после выплаты залога в размере 35 тысяч гривен. После освобождения его обязали появиться в СБУ, далее Горбенко собирается обратиться за медицинской помощью, сообщает «Газета.ру».

Крымское рыболовецкое судно «Норд» задержали украинские пограничники в конце марта, оно арестовано. Власти России направили Киеву ноту протеста в связи с задержанием экипажа.



Читайте ФАН в Яндекс.Новости.