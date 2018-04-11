Пушков: Для нанесения удара по Сирии США не нужны расследования

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Москва, 11 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Соединенным Штатам не требуются расследования для того, чтобы иметь причину нанести удар по Сирии.

«США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США», — написал российский сенатор в своем Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и Макрон заявили о необходимости отреагировать на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Стороны пришли к выводу, что международное сообщество должно ответить, чтобы поддержать запрет на применение химоружия.

США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 10, 2018

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