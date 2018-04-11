США готовят санкции в отношении госдолга России

В закладки

Вашингтон, 11 апреля. Власти Соединенных Штатов намерены ввести новые антироссийские санкции, касающиеся государственного долга России.

Сообщается, что соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса. Санкционный пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

Также, могут быть ограничены сделки с ценными бумагами, выпущенными Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Отмечается, что возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.