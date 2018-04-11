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США готовят санкции в отношении госдолга России
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    США готовят санкции в отношении госдолга России

    4:29  11 Апреля 2018
    476

    США готовят санкции в отношении госдолга России

    Вашингтон, 11 апреля. Власти Соединенных Штатов намерены ввести новые антироссийские санкции, касающиеся государственного долга России.

    Сообщается, что соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса. Санкционный пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

    Также, могут быть ограничены сделки с ценными бумагами, выпущенными Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

    Отмечается, что возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #антироссийские санкции #госдолг рф
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