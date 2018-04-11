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Эксперт рассказал о перспективах ядерной войны между РФ и США
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Эксперт рассказал о перспективах ядерной войны между РФ и США
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    Эксперт рассказал о перспективах ядерной войны между РФ и США

    4:08  11 Апреля 2018
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    Эксперт рассказал о перспективах ядерной войны между РФ и США

    Москва, 11 апреля. Политический эксперт и журналист Андрей Корыбко заявил, что гипотетическая ядерная война между Россией и Соединенными Штатами продлится 30 минут.

    По словам Корыбко, в настоящее время российские власти всеми силами пытаются удержать США от удара по Сирии и таким образом спасти мир. Отмечается, что многие эксперты признают, что на данный момент существует реальная перспектива ядерной войны между сильнейшими сверхдержавами мира. Однако «перестрелка» ракетами ядерными боеголовками будет закончена через полчаса после ее начала.

    Корыбко подчеркнул, что Россия предупредила США о том, что если Вашингтон нанесет ракетный удар по Сирии, реагировать будут не только сирийские военные, но и вооруженные силы России. При этом, российская сторона постарается удержаться от исполнения данной угрозы до тех пор, пока в результате действий американских войск в Сирии не погибнет хоть один российский военнослужащий.

    «Вероятность того, что Россия исполнит свою угрозу и будет сбивать американские ракеты и уничтожать пусковые площадки США (в том числе их корабли), мала», — считает Корыбко.

    «Россия заявила, что любое вторжение США в Сирию было бы «абсолютно неприемлемым», а также могло бы привести к «ужасным последствиям», — отмечает эксперт.

    По его мнению, наиболее вероятным сценарием является массовое вторжение американских военных на территорию Сирии, при этом США получит поддержку вооруженных сил Израиля, Саудовской Аравии и других членов НАТО. В свою очередь, на сторону России, Сирии и Ирана вполне возможно могут встать Китай и Северная Корея. 

    Эксперт подчеркнул, что вероятность того, что конфликт ограничится боевыми действиями только на территории Сирии, крайне мала. При этом, та сторона, которая ударит первой, скорее всего, останется с наименьшим количеством повреждений, хотя почти весь земной шар будет, по сути, уничтожен.

    «В военном смысле «победа» означает, что «победившей» стороне было нанесено меньше ущерба, чем «проигравшей». Вот и все. На основе такого сравнения и определится победитель в этой войне. Осталось только надеяться, что блиц-атаки все же не случится», — резюмировал Корыбко.

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    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #ядерная война #андрей корыбко
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