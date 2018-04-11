НАТО не хочет военного конфликта с Россией — замгенсека

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Вашингтон, 11 апреля. Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер заявила, что НАТО хотело бы избежать военного конфликта с Россией.

«Позвольте мне подчеркнуть: мы не хотим конфликта с Россией. Мы категорически не хотели бы оказаться в ситуации, когда столкновение было бы неминуемым. И именно этим мы руководствуемся, принимая решения», — сказала Гетемюллер.

Замгенсека отметила, что альянс вынужден реагировать на действия Москвы на международной арене, говорится в материале газеты «Коммерсант».

Ранее Газета.ру сообщала, что встреча начальника Генерального штаба вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти запланирована на следующую неделю.

Отмечается, что это будет первая встреча в подобном формате с 2013 года.

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