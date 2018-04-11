Поклонская назначила украинским следователям дату для встречи

В закладки

Москва, 11 апреля. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская сообщила, что назначила украинским следователям время для ознакомления c возбужденным против нее уголовным делом.

По словам Поклонской, она готова 12 апреля принять следователя у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00.

«Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников. Позже, в ответ на приглашение прибыть в Киев она призвала генпрокуратуру Украины прекратить заниматься одурманиванием украинского народа.

Ранее Газета.ру сообщала, что апелляционный суд Киева разрешил украинской генпрокуратуре проводить заочное расследование в отношении депутата Государственной думы России Натальи Поклонской.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.