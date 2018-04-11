Росавиация разослала предупреждения в связи с вероятными ударами по Сирии

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Москва, 11 апреля. Российские авиакомпании получили предупреждение от Росавиации о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморье в связи с готовящейся военной операцией США и их союзников.

«Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию, прим. ФАН)», – приводит ТАСС слова собственного источника в одной из авиакомпаний.

Ранее сообщалось о том, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) разослало рекомендацию все авиакомпаниям усилить контроль над полетами в восточной части Средиземного моря в связи в вероятными ударами по Сирии.

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