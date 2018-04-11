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Сирия: Мэй отказала Трампу в нанесении совместного удара по САР — Times
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    Сирия: Мэй отказала Трампу в нанесении совместного удара по САР — Times

    2:58  11 Апреля 2018
    898

    Сирия: Мэй отказала Трампу в нанесении совместного удара по САР — Times

    Лондон, 11 апреля. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии.

    В материале британской газеты The Times говорится, что разговор между премьер-министром Великобритании и президентом США состоялся 10 апреля. Согласно имеющейся информации, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам действующего президента Сирии Башара Асада в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

    По мнению Мэй, сторонам необходимо дождаться доказательств применения химического оружия в Сирии.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

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    Автор: Ирина Новикова
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #тереза мэй
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