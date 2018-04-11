ВС США готовы нанести удар по Сирии в любую минуту – СМИ

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Вашингтон, 11 апреля. Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии. Об этом заявил журналист телеканала i24News Давид Шустер, сославшись на собственные источники в Пентагоне.

«Все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту», — написал он в своем Twitter.

Напомним, что 10 апреля сообщалось о подходе к сирийскому городу Тартус американского эсминца Donald Cook, оснащенного 60 ракетами «Томагавк». Кроме того, к побережью Сирии начала выдвигаться авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка примет решительные меры в ответ на то, что якобы сирийские войска применили химическое оружие 7 апреля в населенном пункте Дума. Не исключаются и военные варианты «ответа» США совместно с вооруженными силами Франции и Великобритании.

US military officials: All necessary assets (ships, warplanes, and cruise missiles) are in place, armed and ready to attack Syria. Orders from President Trump are now expected "anytime." Latest breaking news @i24NEWS_EN — David Shuster (@DavidShuster) April 10, 2018

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