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ВС США готовы нанести удар по Сирии в любую минуту – СМИ
Политика
ВС США готовы нанести удар по Сирии в любую минуту – СМИ
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    ВС США готовы нанести удар по Сирии в любую минуту – СМИ

    2:32  11 Апреля 2018
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    ВС США готовы нанести удар по Сирии в любую минуту – СМИ

    Вашингтон, 11 апреля. Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии. Об этом заявил журналист телеканала i24News Давид Шустер, сославшись на собственные источники в Пентагоне.

    «Все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту», — написал он в своем Twitter.

    Напомним, что 10 апреля сообщалось о подходе к сирийскому городу Тартус американского эсминца Donald Cook, оснащенного 60 ракетами «Томагавк». Кроме того, к побережью Сирии начала выдвигаться авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка примет решительные меры в ответ на то, что якобы сирийские войска применили химическое оружие 7 апреля в населенном пункте Дума. Не исключаются и военные варианты «ответа» США совместно с вооруженными силами Франции и Великобритании.

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #трамп #кук #удар
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