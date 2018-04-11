Посольство РФ: МИД Британии отказался проинформировать о ходе расследования «дела Скрипаля»

В закладки

Лондон, 11 апреля. Посольство РФ в Лондоне заявило, что власти Великобритании отказываются проинформировать Россию о ходе расследования отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Сообщается, что на законное требование дипломатической миссии подтвердить, какая из версий, циркулирующих в прессе, является официальной, от Министерства иностранных дел Великобритании был получен ответ, «что Форин Офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ «продолжающегося расследования».

При этом, посольство подчеркнуло, что британские власти продолжают обвинять российскую сторону в совершении тяжкого преступления.

«Получается, что обвинять в совершении тяжкого преступления в условиях продолжающегося расследования британские власти могут, а информировать посольство о ходе следствия — нет», — говорится в комментарии дипмиссии.

Ранее Газета.ру сообщала, что сотрудники российского посольства в Великобритании направили еще одну ноту в британское министерство иностранных дел с требованием обеспечить встречу дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с российскими консулами.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.