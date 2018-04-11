Власти Сирии помогут жителям районов, освобожденных от террористов
Дамаск, 11 апреля. Правительство Сирии утвердило комплексный план развития всех регионов страны, которые были ранее освобождены от террористов. Об этом сообщает государственное сирийское информагентство САНА.
В первую очередь, речь идет о сирийских провинциях Алеппо, Дейр-Эз-Зоре, западном пригороде Дамаска и Восточной Гуте. В принятом плане описываются меры по созданию баз данных и планов действий, которые будут направлены на решение приоритетных проблем социальной сферы, а также образования и здравоохранения.
Как отметили в кабинете министров Сирии, приоритетной задачей будет восстановление экономической и социальной деятельности на территории освобожденных регионов. Также Дамаск призвал региональные власти взять под особый контроль качество оказания услуг семья тех, кто погиб в ходе многолетнего конфликта.