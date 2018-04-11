Власти Сирии помогут жителям районов, освобожденных от террористов

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Дамаск, 11 апреля. Правительство Сирии утвердило комплексный план развития всех регионов страны, которые были ранее освобождены от террористов. Об этом сообщает государственное сирийское информагентство САНА.

В первую очередь, речь идет о сирийских провинциях Алеппо, Дейр-Эз-Зоре, западном пригороде Дамаска и Восточной Гуте. В принятом плане описываются меры по созданию баз данных и планов действий, которые будут направлены на решение приоритетных проблем социальной сферы, а также образования и здравоохранения.

Как отметили в кабинете министров Сирии, приоритетной задачей будет восстановление экономической и социальной деятельности на территории освобожденных регионов. Также Дамаск призвал региональные власти взять под особый контроль качество оказания услуг семья тех, кто погиб в ходе многолетнего конфликта.

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