Сирия не позволит сделать с собой того же, что сделали с Ираком и Ливией – постпред при ООН

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Нью-Йорк, 11 апреля. Сирия не допустит, чтобы страна разделила судьбу Ирака и Ливии. С таким заявлением в ООН выступил постпред Сирии Башар Джаафари.

«Я бы хотел сказать западным странам - ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии. Мы никому не позволим - постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией», – заявил сирийский дипломат.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка примет решительные меры в ответ на то, что якобы сирийские войска применили химическое оружие 7 апреля в населенном пункте Дума. Не исключаются и военные варианты «ответа» США совместно с вооруженными силами Франции и Великобритании.

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