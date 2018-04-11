Совфед назвал топ-5 стран, которые россияне выбирают для отдыха

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Москва, 11 апреля. Комитет Совета Федерации по социальной политике назвал пять самых популярных стран для отдыха российских граждан в 2017 году.

Сообщается, что в минувшем году россияне предпочли путешествия в Турцию, Финляндию, Китай, Польшу и Германию

Отмечается, что Комитет Совета Федерации по социальной политике в дальнейшем намерен фиксировать показатели в сфере международного туризма раз в полгода. Сенатор Игорь Фомин, курирующий в палате регионов вопросы туризма, пояснил, что это необходимо для корректировки государственной политики в сфере поддержки отечественного туризма.

При этом, в Совфеде подчеркнули, что в прошлом году за границу выехали на 25 процентов больше россиян, чем в 2016-м году.

Лидером по числу российских туристов в 2017 году стала Турция, в которую отправились 4,5 миллиона человек. По словам Фомина, причиной данной ситуации стало резкое снижение цен, на которое пошли власти, владельцы отелей и руководители транспортной отрасли, чтобы наверстать упущенное после перерыва в чартерном авиасообщении между Россией и Турцией.

При этом сенатор отметил, что данная тенденция вряд ли будет длительной, говорится в материале «Парламентской газеты».

«Есть такое чувство, что они предлагают цены ниже собственных издержек и не выдержат такой темп», — пояснил Фомин.

Второе место в списке самых популярных у россиян стран занимает Финляндия — там в прошлом году побывали более трех миллионов наших граждан. Спецификой отдыха в Финляндии является то, что многие россияне едут в соседнюю страну только на выходные —чтобы сделать покупки в магазинах, а также покататься на лыжах и осмотреть достопримечательности.

В Германию в прошлом году съездили 1,2 миллиона граждан России. В Китай в 2017 году отправились два миллиона россиян.

Сенатор отметил, что Китай является взаимовыгодным направлением, так как и Россия представляет большой интерес для китайских туристов и в целом, взаимоотношения между странами находятся на очень высоком уровне.

Ранее Газета.ру сообщала, что прямые билеты Москва-Каир не пользуются большим спросом среди российских путешественников. При этом только один туроператор открыл продажу комплексных туров на базе прямого сообщения, остальные осторожничают и ждут разрешения на чартерные рейсы.

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