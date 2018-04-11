Эксперт усомнился в том, что Меркель защищает интересы Украины по транзиту газа

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Москва, 11 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель лишь делает вид, что действует в интересах Украины в ситуации со строительством «Северного потока – 2». Об этом заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Как заявила ранее Меркель, реализация «Северного потока – 2» невозможна без учета роли транзита газа через Украину. Об этом немецкий канцлер сказала украинскому президенту Петру Порошенко в ходе пресс-конференции.

«Для Меркель принципиально показать, что она не против кого-то, а она – за что-то. Потому что транзит будет идти по территории Германии, и ей выгодно напрямую получать поставки и получать транзитные платежи. Поэтому Меркель говорит: «Мы – за себя», – пояснил Правосудов.

Напомним, спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» якобы представляет для Киева «военную угрозу». В Госдуме подобное предположение назвали «бредом», а новые призывы Киева блокировать строительство газопровода объяснили корыстными целями украинских властей.

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