Непринятие предложенной РФ резолюции по Сирии вызывает опасения – Небензя

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Нью-Йорк, 11 апреля. Непринятие российской резолюции по поддержке экспертов ОЗХО в сирийской Думе вызывает большие опасения. С такие заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Непринятие резолюции - это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую», – заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Также он обратился к американскому представителю в ООН Никки Хейли, предупредив ее, что угрозы Вашингтона по отношению к Сирии могут иметь «печальные последствия».Небензя пообещал, что российские военные и правительство Сирии окажут экспертам миссии поддержку и обеспечат безопасность. Небензя еще раз выразил надежду, что миссия ОЗХО осуществит поездку и приступит к работе уже в ближайшее время.

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