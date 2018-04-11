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Сирия: глава Минобороны Израиля отказался сообщить, кто нанес удар по аэродрому в Хомсе
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    Сирия: глава Минобороны Израиля отказался сообщить, кто нанес удар по аэродрому в Хомсе

    1:44  11 Апреля 2018
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    Сирия: глава Минобороны Израиля отказался сообщить, кто нанес удар по аэродрому в Хомсе

    Тель-Авив, 11 апреля. Глава Министерства обороны Израиля Авигдор Либерман отказался сообщить, кто стоит за недавним ударом по авиабазе «Тифор» (Т-4) в Сирии.

    При этом, министр пообещал «любой ценой» не допустить в соседней стране военного присутствия Ирана.

    «Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее», — сказал Либерман.

    Отметим, что два месяца назад аэродром уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

    Ранее сообщалось, что постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Запад возмущен предполагаемой химической атакой в Думе, но молчит об ударе в Хомсе.

    Напомним, что Сирия возложила ответственность на Израиль за ракетный удар по военному аэродрому. В Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #авигдор либерман #минобороны израиля
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