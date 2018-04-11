Пентагон утверждает, что не получал официальных предостережений от России по Сирии

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Вашингтон, 11 апреля. Минобороны США пока не получало от России официальных предупреждений, касающихся возможных действий Вашингтона в Сирии. Об этом заявил представитель военного ведомства.

«Министерство обороны не получало никакой официальной корреспонденции от России относительно возможных операций в Сирии», – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла.

Ранее представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия направила американской стороне предупреждение о серьезных последствиях, которые могут последовать, если США примут решение нанести удар по Сирии и в ходе него пострадают граждане России.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о мерах, которые Вашингтон намерен принять в качестве ответа на предполагаемую химатаку в Сирии. Отмечается, что речь может идти и о военных мерах.

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