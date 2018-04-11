Сирия: колонна из автобусов с боевиками выехала из Думы в направлении Джараблуса

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Дамаск, 11 апреля. Колонна из 85 автобусов с боевиками радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) выдвинулась во вторник из Думы в направлении Джараблуса на севере сирийской провинции Алеппо.

В целом, за последние сутки из Думы были выведены около 3,6 тысячи боевиков, говорится в материале РИА Новости.

Отметим, что на данный момент, Дума остается последним оплотом боевиков в Восточной Гуте.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Минобороны РФ заявили, что первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выведены из сирийской Думы в Восточной Гуте в воскресенье.

Напомним, что в начале апреля представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели переговоры с лидерами террористической группировки «Джейш аль-Ислам», сохраняющими контроль над Думой, в ходе которых были достигнуты договоренности о прекращении огня, разоружению боевиков и их выводу с территории города.

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