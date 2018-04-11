Совбез ООН отклонил резолюцию России об отправке ОЗХО в Думу

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Нью-Йорк, 11 апреля. Совет Безопасности Организации объединенных наций отклонил проект резолюции России по Сирии. Документ в поддержку миссии ОЗХО в Думе не набрал необходимое количество голосов.

За принятие документа проголосовали пять представителей, четыре представителя стран проголосовали против, шесть представителей воздержались.

Напомним, заседания Совета безопасности ООН было прервано для проведения консультаций по документу, предложенному Россией. Ранее были отклонены проекты резолюций, представленные Россией и Соединенными Штатами Америки.

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