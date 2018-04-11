«Рома» сенсационно разгромила «Барселону» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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Рим, 11 апреля. Итальянская «Рома» нанесла поражение испанской «Барселоне» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Стадио Олимпико» — 3:0. По сумме двух матчей римляне завоевали право сыграть в полуфинале турнира.

Поражение 1:4 в Каталонии оставляло «волкам» призрачные шансы на общий успех. Однако итальянцы сумели сделать невозможное. Голы Джеко, де Росси и Маноласа обеспечили подопечным ди Франческо место в полуфинале.

В еще одном четвертьфинальном поединке «Ливерпуль» снова оказался сильнее «Манчестер Сити» — 2:1. В первом матче «красные» победили лидера чемпионата Англии со счетом 3:0.

Завтра пройдут два других ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Бавария» примет «Севилью», а «Ювентус» сыграет против «Реала» в Мадриде.

Ранее сообщалось о победе «Барселоны» в первом матче 1/4 финала против «Ромы».

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