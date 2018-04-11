Китай сожалеет, что СБ ООН не принял проект российской резолюции по Сирии

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Нью-Йорк, 11 апреля. Китай выразил свое сожаление, что российский проект резолюции по расследованию предполагаемой химатаки в Сирии не получил поддержки в Совбезе ООН. Как отметил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Ву Хайтао, предложенный Россией документ предусматривал тщательное расследование инцидента.

«Китай сожалеет, что проект резолюции не был принят», – заявил Ву Хайтао.

Ранее проект резолюции, предложенный Россией и поддержанный КНР, не сумел набрать необходимого количества голосов во время голосования в ООН.

«Проект резолюции предусматривал создание нового механизма расследований для установления фактов и правды… Он предлагал улучшенные методы работы по сравнению с предыдущим механизмом расследования, конкретные меры по тщательному расследованию на месте (событий) и гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств», – сказал Ву Хайтао.

В поддержку российского проекта выступили шесть государств, среди которых два постоянных члена Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Семь стран выступили против, а еще две воздержались.

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