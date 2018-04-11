Небензя и Пирс обменялись на заседании Совбеза ООН цитатами классиков марксизма

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Нью-Йорк, 11 апреля. Представители России и Великобритании обменялись на заседании Совета Безопасности ООН цитатами из классиков марксизма-ленинизма в контексте проекта резолюции по Сирии.

Представитель Британии Карен Пирс привела цитату Владимира Ленина о том, что «количество переходит в качество», критикуя число российских вето на резолюции СБ ООН по Сирии.

В ответ постпред РФ Василий Небензя похвалил Пирс за знакомство с классиками марксизма, напомнив, что Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин были «частыми визитерами» в Лондоне. Российский дипломат считает, что название одной из работ Ленина «Лучше меньше, да лучше» хорошо иллюстрирует позицию РФ.

Ранее Василий Небензя и Карен Пирс уже обменивались цитатами из произведений Достоевского, Конан-Дойла и Кэрролла. Россия заблокировала проект резолюции США по Сирии, который предполагал формирование нового механизма расследования инцидентов с химоружием.

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