Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
Небензя и Пирс обменялись на заседании Совбеза ООН цитатами классиков марксизма
Новости Сирии
Совбез ООН отклонил резолюцию России об отправке ОЗХО в Думу
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Небензя и Пирс обменялись на заседании Совбеза ООН цитатами классиков марксизма

    0:49  11 Апреля 2018
    40

    Небензя и Пирс обменялись на заседании Совбеза ООН цитатами классиков марксизма

    Нью-Йорк, 11 апреля. Представители России и Великобритании обменялись на заседании Совета Безопасности ООН цитатами из классиков марксизма-ленинизма в контексте проекта резолюции по Сирии.

    Представитель Британии Карен Пирс привела цитату Владимира Ленина о том, что «количество переходит в качество», критикуя число российских вето на резолюции СБ ООН по Сирии.

    В ответ постпред РФ Василий Небензя похвалил Пирс за знакомство с классиками марксизма, напомнив, что Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин были «частыми визитерами» в Лондоне. Российский дипломат считает, что название одной из работ Ленина «Лучше меньше, да лучше» хорошо иллюстрирует позицию РФ. 

    Ранее Василий Небензя и Карен Пирс уже обменивались цитатами из произведений Достоевского, Конан-Дойла и Кэрролла. Россия заблокировала проект резолюции США по Сирии, который предполагал формирование нового механизма расследования инцидентов с химоружием. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #британия #небензя
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Совбез ООН отклонил резолюцию России об отправке ОЗХО в Думу

      0:52 11 Апреля 2018 35
      Читать
      22:51
      Вчера

      Европейские авиакомпании получили предупреждение о вероятных ракетных ударах по Сирии
      19:50
      Вчера

      Украина арестовала российское судно, добывавшее песок для Крыма

      17:31
      Вчера

      Первым рейсом «Аэрофлота» в Каир в среду отправятся около 120 пассажиров
      17:19
      Вчера

      Леонид Слуцкий: Все это «хайлилайкли» очень дурно выглядит
      17:18
      Вчера

      Юдин прокомментировал вероятный уход Знарка из СКА

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 367

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      4311

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      350

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1975

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      737
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США по Сирии

      Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США по Сирии

      22:44   10 Апреля 2018
      10254
      Сирия: российские военные простроили новый мост через Евфрат

      Сирия: российские военные простроили новый мост через Евфрат

      22:42   10 Апреля 2018
      1785
      США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море

      США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море

      19:03   10 Апреля 2018
      20313
      Глава «Газпрома» назвал условие сохранения транзита через Украину

      Глава «Газпрома» назвал условие сохранения транзита через Украину

      18:54   10 Апреля 2018
      24086