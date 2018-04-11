Арестованное на Украине судно не занималось добычей песка для Крымского моста

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Симферополь, 11 апреля. Арестованное в украинском порту Южный судно-земснаряд не выполняло работы по добыче песка для Крымского моста, поскольку сырье доставляется сухопутным путем из Краснодарского края, сообщили в инфоцентре моста.

Украинская прокуратура 10 апреля арестовала российское судно компании Trans Services Maritime в рамках дела о «незаконной добыче песка».

«Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности», — прокомментировали в инфоцентре.

Здесь добавили, что на данный момент при реализации проекта песок не требуется. Ранее он доставлялся главным образом из Краснодарского края.

Отметим, что это не первый случай ареста российского судна. 30 марта был арестовано рыболовецкое судно «Норд». В МИД РФ сообщили, что приложат максимум усилий, чтобы вернуть моряков на родину.

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