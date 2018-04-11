«Абсурдный и неграмотный ответ»: Поклонская заявила от отказе СБУ расследовать госпереворот на Украине

В закладки

Москва, 11 апреля. Депутат ГД Наталья Поклонская сообщила, что СБУ отказалась проводить проверку в отношении ряда действующих украинских политиков и чиновников, причастных к государственному перевороту на Украине.

Российский парламентаий Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать расследование в отношении президента страны Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова.

Согласно письму Поклонской заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей государственный переворот на Украине. Названные политики и чиновники также причастны к развязыванию войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. Позднее письмо было напрвлено в СБУ.

«Сегодня получила абсурдный и юридически неграмотный ответ СБУ о нежелании регистрировать и проводить проверку преступлений, связанных с государственным переворотом на Украине 2013–2014 годов и геноцидом украинского народа», — прокомментировала Поклонская.

Напомним, что после переворота на Украине Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР. По оценкам ООН в конфликте погибли более 10 тысяч человек.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.