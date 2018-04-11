Владельцы российского судна «Норд» будут добиваться от Украины его возвращения

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Керчь, 11 апреля. Владельцы российского сейнера «Норд», который был арестован на Украине, будут добиваться возвращения судна после того, как разрешиться ситуация с капитаном и членами экипажа. Об этом сообщает представитель судовладельца – Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

«После возвращения экипажа и понимания ситуации с капитаном начинаем процесс возвращения судна», – сообщила она.

Как Шевелева рассказала ТАСС, сейчас судно находится в порту украинского города Бердянск. В настояшее время оно отключено от электропитания.

Напомним, экипаж сейнера задержали украинские пограничники, объяснив это тем, что на территооирии старны не действуют российские паспорта. Сейчас девятерых членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию, а капитана еще и в намерении причинить вред интересам Украины. В результате Владимиру Горбенко грозит 5 лет лишения свободы.

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