Владельцы российского судна «Норд» будут добиваться от Украины его возвращения
Керчь, 11 апреля. Владельцы российского сейнера «Норд», который был арестован на Украине, будут добиваться возвращения судна после того, как разрешиться ситуация с капитаном и членами экипажа. Об этом сообщает представитель судовладельца – Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.
«После возвращения экипажа и понимания ситуации с капитаном начинаем процесс возвращения судна», – сообщила она.
Как Шевелева рассказала ТАСС, сейчас судно находится в порту украинского города Бердянск. В настояшее время оно отключено от электропитания.
Напомним, экипаж сейнера задержали украинские пограничники, объяснив это тем, что на территооирии старны не действуют российские паспорта. Сейчас девятерых членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию, а капитана еще и в намерении причинить вред интересам Украины. В результате Владимиру Горбенко грозит 5 лет лишения свободы.