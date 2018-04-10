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Крымский мост отреагировал на арест российского судна в Одесской области
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    Крымский мост отреагировал на арест российского судна в Одесской области

    23:59  10 Апреля 2018  /обновлено: 1:00  11 Апреля 2018
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    Крымский мост отреагировал на арест российского судна в Одесской области

    Москва, 10 апреля. Официальный Twitter-аккаунт Крымского моста отреагировал на арест Украиной еще одного российского судна.

    Украинские власти обвинили российское судно-земснаряд компании Trans Services Maritime с портом приписки в городе Туапсе в «незаконной добыче песка» в Черном море. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

    «Песок для меня привозят по суше, так что получаем весёлую сказку на ночь и очередной экземпляр в коллекцию #крымскиймостмифы», – гласит сообщение, опубликованное аккаунтом Крымского моста.

    Ранее Киев обвинил российское судно с портом приписки Туапсе и принадлежащее компании Trans Services Maritime «незаконной добыче песка» в акватории Черного моря. Соответствующее заявление ранее сделал генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook. Сам генпрокурор утверждает, что судно-земснаряд добывало песок для строительства Крымского моста.

    Отмечается, что украинский суд удовлетворил ходатайство прокурора на арест российского судна. Сейчас судно находится в порту города Южный, расположенного в Одесской области.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #арест #судно #крымский мост
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