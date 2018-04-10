Крымский мост отреагировал на арест российского судна в Одесской области

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Москва, 10 апреля. Официальный Twitter-аккаунт Крымского моста отреагировал на арест Украиной еще одного российского судна.

Украинские власти обвинили российское судно-земснаряд компании Trans Services Maritime с портом приписки в городе Туапсе в «незаконной добыче песка» в Черном море. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

«Песок для меня привозят по суше, так что получаем весёлую сказку на ночь и очередной экземпляр в коллекцию #крымскиймостмифы», – гласит сообщение, опубликованное аккаунтом Крымского моста.

Ранее Киев обвинил российское судно с портом приписки Туапсе и принадлежащее компании Trans Services Maritime «незаконной добыче песка» в акватории Черного моря. Соответствующее заявление ранее сделал генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook. Сам генпрокурор утверждает, что судно-земснаряд добывало песок для строительства Крымского моста.

Отмечается, что украинский суд удовлетворил ходатайство прокурора на арест российского судна. Сейчас судно находится в порту города Южный, расположенного в Одесской области.

Песок для меня привозят по суше, так что получаем весёлую сказку на ночь и очередной экземпляр в коллекцию #крымскиймостмифы https://t.co/EXQXsZcyjK — Крымский мост (@Krymsky_bridge) April 10, 2018

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