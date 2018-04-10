Небензя назвал события в Думе провокацией, нужной боевикам, которых поддержали США

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ООН, 10 апреля. События в городе Дума Сирийской Арабской Республики были провокацией, необходимой боевикам, а Соединенные Штаты и их союзники поддержали эту провокацию. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Следует отметить, что якобы имевшая место в сирийском городе Дума химическая атака используется американцами в качестве предлога для действий против Дамаска.

Накануне в администрации президента Соединенных Штатов заявили о переговорах с союзниками о совместных действиях против Сирии. В Госдепе США не исключили, что не будут дожидаться результатов официального расследования ОЗХО для принятия «ответных» мер.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Вашингтон воздержится от военной авантюры в Сирийской Арабской Республике.

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