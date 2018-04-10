Новости об эвакуации Асада из Сирии в Госдуме назвали фейком и пропагандой

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Москва, 10 апреля. Новости об эвакуации президента Сирии Башара Асада в Иран являются фейком, верить слухам не стоит, заявил заместитель главы комитета Госдумы по международный делам Алексей Чепа.

«Давайте не особенно верить всевозможным слухам и играть на том паническом настроении, которое хотят посеять определенные силы… Это фейковые новости», — отметил Чепа, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета ГД заявил, что в сложившейя ситуации может быть множество фейков. Чепа подчеркнул, что Башар Асад оставался в стране, даже когда сирийские войска контролировали малую часть территории.

Зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Александр Шерин считает, что собщения СМИ об эвакуации сирийского президента являются частью продуманной пропаганды, чтобы деморализовать армию.

«Я абсолютно уверен, что это один из элементов нормальной такой, продуманной информационной пропаганды, дестабилизирующей», — отметил он.

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