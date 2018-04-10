Две миссии ОЗХО направятся в Сирию до конца недели – Небензя

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Нью-Йорк, 10 апреля. Две экспертные миссии ОЗХО должны уже в конце недели направиться в Сирию для расследования инцидента в сирийском городе Дума. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

«По нашим сведениям, две экспертные группы миссии ОЗХО должны направиться в Сирию уже в конце текущей недели», – заявил Небензя во время на заседании Совета безопасности ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что если экспертам организации не удастся по каким-то причинам попасть в Думу, то это лишь продемонстрирует, что за спекуляциями на инциденте с химическим оружием скрываются «грязные геополитические игры».

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с зарубежными партнерами, чтобы «определить надлежащий ответ» на якобы совершенную химическую атаку в сирийском городе Дума.

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