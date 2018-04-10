Встречу СБ ООН приостановили для консультаций по российскому проекту резолюции

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Нью-Йорк, 10 апреля. Заседание Совета безопасности ООН приостановили для проведения консультаций по российскому проекту резолюции.

Российский проект резолюции поддерживает отправку экспертов ОЗХО в Думу в Сирию.

Ранее Россией был заблокирован американский проект резолюции, который подразумевает учреждение нового механизма расследования химатак в Сирии. Российский проект резолюции также был отклонен. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что провокация в Думе сыграла на руку боевикам, которые заручились поддержкой Соединенных Штатов Америки и их союзников. Он подчеркнул, что никаких подтверждений проведения химической атаки не было предоставлено.

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