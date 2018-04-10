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Общество
Эксперты назвали самые популярные и гостеприимные города России
Общество
Эксперты назвали самые популярные и гостеприимные города России
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    Эксперты назвали самые популярные и гостеприимные города России

    23:35  10 Апреля 2018
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    Эксперты назвали самые популярные и гостеприимные города России

    Москва, 10 апреля. Самым популярным городом России является Санкт-Петербург, а самым гостеприимным — Суздаль. К такому выводу пришли специалисты онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb.

    Организация изучила сведения о бронировании в период с весны 2017 года до весны 2018 года. Выяснилось, что 91% туристов, побывавших в Суздале, остались довольны своим выбором. 88% путешественников дали высшую оценку Пскову. На третьем месте рейтинга гостеприимства оказался Калининград с показателем 87%.

    Четвертым стал Краснодар (85%), а замкнул пятерку лидеров Новгород, набравший 82%. Столица России оказалась лишь на 18 позиции. Высший балл хозяевам квартир и домов поставили 78% гостей. Самым популярным городом страны оказался Санкт-Петербург, опередивший Москву.

    Накануне эксперты назвали наиболее благоприятные для жизни регионы России.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #москва #петербург #рейтинг #суздаль
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