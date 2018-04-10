Эксперты назвали самые популярные и гостеприимные города России

В закладки

Москва, 10 апреля. Самым популярным городом России является Санкт-Петербург, а самым гостеприимным — Суздаль. К такому выводу пришли специалисты онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb.

Организация изучила сведения о бронировании в период с весны 2017 года до весны 2018 года. Выяснилось, что 91% туристов, побывавших в Суздале, остались довольны своим выбором. 88% путешественников дали высшую оценку Пскову. На третьем месте рейтинга гостеприимства оказался Калининград с показателем 87%.

Четвертым стал Краснодар (85%), а замкнул пятерку лидеров Новгород, набравший 82%. Столица России оказалась лишь на 18 позиции. Высший балл хозяевам квартир и домов поставили 78% гостей. Самым популярным городом страны оказался Санкт-Петербург, опередивший Москву.

Накануне эксперты назвали наиболее благоприятные для жизни регионы России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.