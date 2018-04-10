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Украина
«Cмешно и унизительно»: эксперт прокомментировал украинские санкции против РФ
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    «Cмешно и унизительно»: эксперт прокомментировал украинские санкции против РФ

    23:27  10 Апреля 2018
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    «Cмешно и унизительно»: эксперт прокомментировал украинские санкции против РФ

    Киев, 10 апреля. Украина намерена ввести санкции против российских бизнесменов, аналогичные ранее принятым властями США. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, он уже отдал соответствующие распоряжения СБУ и СНБО.

    По мнению Порошенко, украинские санкции будут «максимально синхронизированы» с американскими, однако эксперты полагают, что данные шаги Киева – лишь демонстрация своей лояльности Вашингтону. Кроме того, он считают, что сильнее всего от запланированных ограничений пострадают украинские фирмы.

    Как заявил политолог Владимир Жарихин, действия Порошенко вызваны страхом, что часть американской элиты уже списала его со счетов.

    «Поэтому он производит такие шумные действия. Но конечно, когда слышишь: «Мы введём такие санкции, как США» — то напрашивается поговорка «куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй». Повторение решений США без соизмерения своих возможностей выглядит смешно и унизительно для Украины», – приводит слова эксперта RT.

    Напомним, ранее Минфин США расширил санкционный список против РФ. В него попали несколько российских миллиардеров и крупных компаний.

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    Автор: Антон Зарубин
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    #санкции #россия #сша #украина #порошенко
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