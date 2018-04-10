«Зачем вам расследование, если вы назначили виновных?»: Небензя ответил Западу на проект резолюции США по Сирии

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Нью-Йорк, 10 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал вопрос о расследовании сообщений предполагаемой химатаки в Думе. Дипломат подчеркнул, что Запад искал предлог для активизации в Сирии.

«Зачем вам это расследование, когда вы уже назначили виновных? Ничего слышать вы не хотите. Вы просто все это время искали предлог. Вот он и был предоставлен провокаторами из «белых красок». Это все напоминает какое-то весеннее обострение!» — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Ранее он сообщил, что американский проект резолюции по Сирии в Совбезе ООН не пользуется поддержкой всех стран. Россия ветировала проект резолюции США.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил ранее, что военные специалисты РФ не обнаружили следов отравляющих веществ в Думе. Министр считает, что информационные вбросы о химатаке могут быть использованы, чтобы оправдать нанесение ударов по сирийской армии извне.

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