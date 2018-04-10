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Нью-Йорк, 10 апреля. Франция не признает «мягкого ответа» на применение химоружия в Сирии, заявил постоянный представитель страны при ООН Франсуа Делаттр.

«Оружие массового поражения представляет собой угрозу существования для нас всех … Франция сделает все, чтобы не допустить безнаказанности», — заявил Делаттр на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Париж не признает «мягкого ответа».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил военных мер против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Страны Запада без доказательств возложили на Дамаск за это ответственность.

Сирийские власти неоднократно заявляли о том, что не располагают химическим оружием, что также подтвержадлсь экспртами ОЗХО. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что российские специалисты не нашли следов отравляющих веществ в Думе. Он полагает, что сообщения о предполагаемом инциденте могут быть использованы для оправдания ударов по сирийским силам извне.

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