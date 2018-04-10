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Войска США должны остаться в Сирии – лидер республиканцев в сенате
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    Войска США должны остаться в Сирии – лидер республиканцев в сенате

    22:57  10 Апреля 2018
    618

    Войска США должны остаться в Сирии – лидер республиканцев в сенате

    Вашингтон, 10 апреля. Войска Соединенных Штатов должны оставаться на территории Сирии, чтобы исключить возрождение террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). С таким заявлением выступил лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл.

    «Вы знаете, что у нас есть некоторые войска в Сирии. На мой взгляд, они выполняют очень важную функцию и должны там оставаться по той причине, по которой они были туда направлены - чтобы предотвратить новое появление ИГ в восточной части Сирии», – заявил Макконнелл журналистам.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предположил, что американские силы уже «очень скоро» покинуть Сирию. Однако слова президента не были подтверждены госдепартаментом и Пентагоном.

    Напомним, что войска США находятся на территории Сирии незаконно, так как разрешение на проведение военной операции в САР не было получено ни от сирийских властей, ни от ООН.

     

     

     

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #сенат #войска
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