Войска США должны остаться в Сирии – лидер республиканцев в сенате

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Вашингтон, 10 апреля. Войска Соединенных Штатов должны оставаться на территории Сирии, чтобы исключить возрождение террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). С таким заявлением выступил лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл.

«Вы знаете, что у нас есть некоторые войска в Сирии. На мой взгляд, они выполняют очень важную функцию и должны там оставаться по той причине, по которой они были туда направлены - чтобы предотвратить новое появление ИГ в восточной части Сирии», – заявил Макконнелл журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предположил, что американские силы уже «очень скоро» покинуть Сирию. Однако слова президента не были подтверждены госдепартаментом и Пентагоном.

Напомним, что войска США находятся на территории Сирии незаконно, так как разрешение на проведение военной операции в САР не было получено ни от сирийских властей, ни от ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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