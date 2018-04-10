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Москва, 10 апреля. Россия надеется, что Соединенные Штаты одумаются и откажутся от военной авантюры против Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Накануне Соединенные Штаты заявили о переговорах с союзниками относительно совместных действий против сирийских правительственных войск. Свои намерения американцы оправдывают якобы имевшим место применением химического оружия в городе Дума.

На вопрос о том, дождется ли Вашингтон результатов расследования ОЗХО, чиновник Госдепа не дал утвердительного ответа.

Россия неоднократно высказывала несогласие с позицией Соединенных Штатов. Москва указывает на бездоказательный характер обвинений в адрес официального Дамаска. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон предпочитает установлению истины «наклеивание ярлыков».

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