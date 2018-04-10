Европейские авиакомпании получили предупреждение о вероятных ракетных ударах по Сирии

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Брюссель, 10 апреля. Европейский оператор авиадвижения разослал предупреждения об опасности полетов в Средиземноморье в ближайшие 72 часа. Как сообщается, причиной такого шага стали сообщения о вероятно готовящихся ракетных ударах по Сирии.

«В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса «воздух-земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание», – говорится в уведомлении европейского диспетчера Eurocontrol.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о действиях против Сирии до среды. По мнению ряд СМИ, американский президент может отдать приказ о нанесении удара по Сирии в качестве ответной меры на применении химического оружия, в котором Запад бездоказательно обвиняет власти Сирии.

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