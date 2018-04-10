СМИ назвали оружие России против США в Сирии

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Вашингтон, 10 апреля. Издание The National Interest назвало оружие, которое США и РФ могут применить в случае военного столкновения в Сирии.

Американский журнал отмечает, что США могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Также военные могут применить бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. СМИ утверждают, что российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут перехватить американское оружие. Россия может ответить крылатыми ракетами Х-101, а также бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, либо применить ракеты «Калибр» морского базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что примет решение по Сирии. Предполагается, что речь идет об ударе в ответ за применение химического оружия в сирийской Думе, в котором Запад обвиняет Дамаск без всяких доказательств. Отсутствие химического оружия у сирийских властей подтверждали ранее эксперты ОЗХО.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя собщения о химатаке, заявил, что российские военные специалисты не нашли в Думе следов применения отравляющих веществ, но выступают за проведение международного расследования. Дипломат подчеркнул, что цель подобных вбросов является оправдание возможных ударов по сирийской армии извне.

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