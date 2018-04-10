Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США по Сирии

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Нью-Йорк, 10 апреля. Россия заблокировала в Совете безопасности ООН американский проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак на территории Сирии.

Против принятия документа проголосовали России и Боливия, представитель Китая воздержался от голосования. Поддержали принятие проекта резолюции 12 представителей Совета безопасности Организации Объединенных наций.

Напомним, Соединенные Штаты Америки во вторник предложили проект резолюции, согласно которому должен быть учрежден новый механизм расследования химатак на территории Сирии.

Ранее стало известно, что руководство США обсуждает вариант нанесения удара по Сирии после того, как бездоказательно обвинило Дамаск в химатаке. Власти Сирии неоднократно заявляли об уничтожении химического оружия, процесс уничтожения контролировался инспекторами ОЗХО.

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