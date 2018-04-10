Сирия: российские военные простроили новый мост через Евфрат

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Москва, 10 апреля. Через реку Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силами российских военных был построен новый мост. Как сообщает начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России Владимир Буравцев, его пропускная способность составляет 3 тысячи машин в день.

Силами военных специалистов был сооружен 210 метровый мост через Евфрат еще в сентябре 2017 года. Он был расположен в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор; его предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Однако в феврале 2018 он был разрушен после преднамеренно открытия шлюзов плотины. Как прокомментировали данный инцидент в Москве, это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки.

«Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать», – заявил Буравцев.

Новый мост, длиной 156 метров был простроен силами и средствами 462-го отдельного мостового батальона дорожный войск России. Содействие им оказывали водолазы Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.

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